Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano in corsia di sorpasso contro il Trapani festeggia il Natale con una vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 dicembre 2024 – L'Olimpia dà il suo segnale al campionato, ferma la corsa della scatenatacon unanetta per 105-90. Una prestazione offensivamente perfetta con il 63% da 2 e il 48%, ma soprattutto propiziata da uno straordinario Nikola Mirotic che chiude con 29 punti segnali in soli 27' (4/4 da 2, 5/9 da 3, 6/6 ai liberi).ha pescato tanti protagonisti lungo la gara, sapendo reagire dopo le difficoltà iniziali. Torna protagonista anche Shavon Shields con 22 punti (3/4 da 2, 4/6 da 3), come Ousmane Diop che domina le plance con 13 punti punendo tutti gli aiuti dei trapanesi. Ousmane Diop, Armoni Brooks EA7 Emporio Armani OlimpiaShark 12^ giornata LBA Legabasket Serie A Unipol 2024/2025, 23/12/2024 Foto AlessiaDoniselli / Ciamillo-Castoria Partenza con l’acceleratore La partenza diè indemoniata tanto che dopo pochi minuti il vantaggio è già in doppia cifra sul 9-21, Quando l'Olimpia capisce come fermare l'onda granata torna subito in partita anche se a fine primo periodo i siciliani sono ancora avanti 22-24.