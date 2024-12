Zonawrestling.net - Collision 21.12.2024 Christmas Collision

Benvenuti all’analisi didalla storica Hammerstein Ballroom di New York City, uno show che promette scintille con tre match del Continental Classic e l’atteso confronto tra MJF e Adam Cole.Lo show si apre con Ian Riccaboni sul ring insieme a Big Boom AJ e Big Justice che introducono la serata e presentano la classifica del torneo Continental Classic.Will Ospreay vs Ricochet – Continental Classic Gold League Match (4 / 5) Match intenso con entrambi gli atleti che hanno dato spettacolo. Ricochet ha iniziato provocando il pubblico rimandando indietro i rotoli di carta igienica lanciati dai fan. L’azione è stata frenetica con Ricochet che ha eseguito uno shooting star press dalla terza corda su Ospreay all’esterno. Ospreay ha replicato con una Styles Clash per un conto di due.