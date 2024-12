Game-experience.it - Borderlands 4 supporterà il cross-play, conferma Gearbox Software

il, consentendo in questo modo a tutti i giocatori del nuovo capitolo della celebre saga di looter-shooter di giocare insieme anche utilizzando piattaforme diverse, comeStation, Xbox e PC.Questa scelta,ta ufficialmente daproprio in queste ore, rappresenta un passo avanti rispetto a3, dove ilvenne introdotto solo successivamente, mentre segue quanto fatto con Tiny Tina’s Wonderlands, immesso sul mercato già con questa caratteristica disponibile.In una recente intervista con la rivista giapponese Famitsu, Randy Pitchford, CEO di, hato che il nuovo titolo offrirà un’esperienza cooperativa ancora più accessibile, grazie anche alla presenza di una modalità splitscreen per due giocatori.