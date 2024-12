Metropolitanmagazine.it - Il dramma di John McCook per la malattia del figlio Jake: “Mi hanno aiutato ad accettarlo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l’attore che presta il volto da quasi 40 anni ad Eric Forrester in Beautiful, è stata segnata dallaha 43 anni ed è affetto da schizofrenia, una terribiledi cui ha parlato nel libro “The Cliffs of Schizophrenia: A Mother and Son Perspective” scritto con complicità della mamma Laurette Spang. L’attore, uno dei più longevi nella soap opera americana, è sempre stato molto restio e discreto a parlare della sua vita privata e sentimentale, ma ad un certo punto ha deciso di rompere il silenzio parlando apertamente delladel figliosulladel figlioha racconto che quando ha scoperto delladel figlio ha reagito in modo inappropriato arrivando perfino ad arrabbiarsi con lui. Per questo motivo l’attore ha sottolineato l’importanza della presenza di gruppi di supporto mirati ad aiutare i genitori a comprendere le patologie dei propri figli e in particolare malattie come la schizofrenia.