Serie B. Brescia a Salerno in un clima rovente per scacciare la crisi

Niente conferenza di vigilia per Pierpaolo Bisoli (questioni logistiche) in vista della trasferta adi questa sera alle 20.30. Una partita molto delicata per entrambe le contendenti. La Salernitana deve uscire dalla zona playout, le Rondinelle non vincono dal 3 novembre: flessione che ha portato all’esonero di Maran. Un nuovo passo falso potrebbe rivelarsi deleterio per la stagione dei biancazzurri, al momento a -3 dai playoff, ma anche solo a +3 dalla zona che scotta. La squadra deve dare fondo alle proprie risorse per mettere alle spalle l’opaco debutto di Bisoli (nella foto) con la Carrarese e la contestazione. Il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori solidità, compattezza e nuova convinzione. In questo senso si spiega la scelta di puntare sulla retroguardia a tre, un modulo che potrebbe ridare sicurezza a tutta la fase difensiva e permettere all’intera formazione di ritrovarsi con maggiore serenità.