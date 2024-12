Pirateria, Cloudflare dovrà fornire i dati di clienti e utenti che violano la legge

Leggi su Open.online

Sentenza storica del Tribunale di Milano nei confronti della lotta allaonline. I giudici della sezione specializzata in materia di Impresa hanno accolto in toto il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A controInc., società specializzata in servizi di Cdn, Dns e sicurezza in rete. Tra i vari obblighi che l’aziendarispettare c’è anche la fornitura deidiche compiono violazioni. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei nominativi, il Tribunale ha fissato una penale di 10mila euro.La sentenza anti-La sentenza è stata emessa dal Collegio composto dalla dott.ssa Silvia Giani, dalla dott.ssa Lorena Casiraghi e dal dott. Vincenzo Carnì. I giudici hanno preso in esame il ruolo di Cloudfare Inc. in quanto rientra tra i “prestatori di servizi” soggetti allaantied è destinataria degli ordini di blocco emessi dall’Agcom tramite la piattaforma Piracy Shield.