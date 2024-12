Next Gen ATP Finals 2024 | Fonseca e Michelsen in semifinale Mensik e Shang già eliminati

Leggi su Sportface.it

Arrivano i primi verdetti dalla seconda giornata delleGen ATP2025 incorso al King Abdullah Sports City di Jeddah. Nel corso della sessione diurna, che ha visto protagonista il gruppo rosso, Alexha centrato l’accesso incon una partita ancora da giocare, dopo aver sconfitto in rimonta con il punteggio di 1-4 4-1 4-3(6) 4-3(5) il francese Van Assche, mentre Baravareddy ha sorprendentemente battutoper 3-4(3) 4-2 4-2 4-1, eliminando così la promessa cinese dal torneo. Lo statunitense e il francese venerdì si contenderanno in uno scontro diretto il secondo posto nel girone e quindi un posto in. Nel gruppo blu situazione simile, ovvero con Joaogià indopo la vittoria odierna in quattro set su Tien eeliminato avendo perso entrambe le partite giocate, compreso quella contro Fils oggi.