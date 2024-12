Ilgiorno.it - Le immagini della dashcam, il modello del suv, la traccia delle multe: così è stato trovato il dirigente-pirata

Milano, 19 dicembre 2024 – “Inizialmente, non mi sono accorto di aver investito sulle strisce pedonali il passeggino. Ho sentito un colpo sul fianco destrofiancatamia macchina. Ero sotto stress psicologico per una crisi familiare, ero sovrappensiero. Non ho deciso di fermarmi per controllare quanto era accaduto: è stata una reazione istintiva. Ricordo di aver controllato lo specchietto laterale destro e di non aver notato che c’era un passeggino”. Il ritorno sul “luogo del delitto” Poi, però, Angelo Z. è tornato un paio d’ore dopo sul luogo dell’investimento, all’incrocio tra piazza Durante e via Casoretto: “Ho visto la polizia locale effettuare i rilievi e lì mi è venuto il sospetto che fosse accaduto qualcosa di più”. Neanche in quel momento, alle 11 di martedì, ha pensato però di contattare la polizia locale per capire cosa fosse successo e assumersi eventualmente le sue responsabilità per l’incidente: “Ho sbagliato, faccio mea culpa”.