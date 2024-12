Metropolitanmagazine.it - La fine di Assad, verso una nuova fase in Siria: i punti più importanti

La caduta del regime dirappresenta un terremoto geopolitico per lae i suoi alleati, Russia e Iran. La caduta di Bashar al-è un momento storico. Per Teheran, questo evento potrebbe segnare ladel progetto di espansione della “Mezzaluna sciita” che mirava a consolidare un’egemonia regionale. Ma per Mosca, la situazione appare diversa: invece di una ritirata definitiva, il Cremlino sembra aver scelto una strategia di adattamento, mantenendo la sua presenza ine ridisegnando il proprio ruolo.Il sostegno russo ad, in termini militari, è stato limitato durante le ultime offensive condotte da milizie ribelli come l’Hayat Tahrir al-Sham (HTS), le Forze Democratichene (SDF) e l’Esercito Nazionaleno (SNA). Un fattore chiave dietro questo “basso profilo” è il peso del conflitto in Ucraina, che assorbe risorse cruciali dell’esercito russo.