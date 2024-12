Palermo | Gdf sequestra beni per 35 milioni euro a noto Dipartimento studi ' Jean Monet' **

Liberoquotidiano.it - **Palermo: Gdf sequestra beni per 3,5 milioni euro a noto Dipartimento studi 'Jean Monet'**

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla locale Procura della Repubblica e convalidato dal Gip presso il Tribunale di Palermo, per un valore complessivo di oltre 3,5dinei confronti di unattivo nel campo della formazione, nota come università '' su cui la Procura indaga da tempo. Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Palermo, "hanno consentito di ipotizzare l'esterovestizione dell'Ente in quanto, seppur formalmente riconducibile a una Fondazione di diritto croato, di fatto, a partire dal 2020, lo stesso è stato pienamente operativo sul territorio nazionale, con l'erogazione di corsi di istruzione superiore in lingua italiana impartiti da professionisti e docenti prevalentemente della provincia palermitana".