Bressanone bambinaia ubriaca perde i sensi per strada I carabinieri salvano la piccola di due anni

Leggi su Open.online

Una(tagesmutter) di 55è stata trovata a terra, priva dida duedi, liberi dal servizio. Accanto a lei una bimba di duedi cui doveva prendersi cura, che si guardava intorno, spaesata. La donna,, stava distesa a terra in una zona del centro città. I due militari si sono avvicinati alla, l’hanno presa in carico e hanno chiamato i colleghi in servizio. La donna è stata successivamente portata al pronto soccorso, dove gli esami hanno rivelato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro. Al termine degli accertamenti medici è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza. La madre ignara del tutto ha potuto riabbracciare lain casermaNel frattempo, la, nelle cure dei, ha potuto riabbracciare la sua mamma in caserma, che era ignara di quello che è successo ed è accorsa immediatamente dopo la chiamata dei militari.