STRISCIA, RIVELAZIONI CHOC SU MARIOTTO: "MALTRATTA I COLLABORATORI, BECCATO…"

la notizia torna sul caso Guillermocon nuovesul giudice di Ballando con le Stelle trati e una strana situazione.Venerdì scorso il giudice dello show di Milly Carlucci aveva detto a Valerio Staffelli: «Questa sigaretta va a finire in un posto. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere».Dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro (finito a terra in mille pezzi) per l’improvvisa fuga dal talent di Raiuno,in un’intervista a RTL102.5 ha dichiarato di essere stato aggredito dall’inviato didavanti ai compagni di lavoro.Tutto falso. Anzi, come si può vedere nel servizio (qui il video) è stato lui ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come “levati dal cazzo”, “sei insopportabile” e addirittura definendolo “pirla” quando lo viene a prendere in auto.