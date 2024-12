Liberoquotidiano.it - "Perché ci sono 80mila soldati americani in Europa": in una lettara, i timori di un'aggressione russa

Circa 80.000 militarischierati sui territori degli Stati europei membri della Nato, una presenza volta anche a scoraggiare un'militarele parole del presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden in una lettera inviata al presidente della Camera dei Rappresentanti e al presidente pro tempore del Senato. "Circa 80.000 membri delle Forze Armate degli Stati Unitiassegnati o schierati nei Paesi dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico in, compresi quelli schierati per rassicurare i nostri alleati e per scoraggiare ulteriori aggressioni russe", si legge nella lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca. La conferma, nero su bianco se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto la situazione sia tesa. Ma anche un modo di porre la questione al prossimo Parlamento che entrerà in carica con nuovi equilibri dal prossimo gennaio, quando diventerà formalmente presidente il repubblicano Donald Trump.