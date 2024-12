Ilnapolista.it - Cheddira: «Conte è uno dei top 3 allenatori al mondo. Mi ha formato molto»

L’attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito all’Espanyol, Walid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:«Dopo un periodo di ambientamento inevitabile quando vai in un altro campionato, ora si è assestato tutto e sta andando tutto per il meglio».ti stima, com’è stato lavorare con lui?«E’ stato per me un grande onore innanzitutto, è uno dei top 3aloggi. E’ stata un’esperienza stupenda che mi hae che porterò dietro nel mio bagaglio. Il mister è una persona fantastica, un grande lavoratore, esigedai suoi calciatori e lo si vede a ogni allenamento. Spero solo il meglio per il Napoli, anzitutto, ma ovviamente anche per lui».Vuoi tornare al Napoli?«Il pensiero c’è sempre. Io lavoro qui all’Espanyol, do il massimo per questa squadra, per fare bene e presentarmi di nuovo come giocatore del Napoli con un bagaglio d’esperienza maggiore ed essere pronto per il Napoli.