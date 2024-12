Sci di fondo Cdm Lillehammer 2024 | undici gli azzurri convocati

Leggi su Sportface.it

Il responsabile tecnico della nazionale di sci di, Markus Cramer, ha convocatoper la tappa di Coppa del mondo, confermando il blocco che ha preso parte al trittico di gare a Ruka. In Norvegia, dove tra il 6 e l’8 dicembre si disputeranno una prova individuale in tecnica libera sulla distanza di 10km, la prima sprint a skating della stagione e a chiudere lo skiathlon, saranno quindi in gara: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Anna Comarella. L’ultimo podio italiano arisale al 2022, quando Pellegrino chiuse alle spalle di Klaebo nella sprint a skating. Sci di, CdmgliSportFace.