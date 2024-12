Oasport.it - Ciclocross, Michael Vanthourenhout si impone a Dublino, Iserbyt giù dal podio

vince la seconda tappa di Coppa del Mondo di2024-2025 in quel di(Irlanda). Una grande prova da parte del belga che ha gestito alla perfezione la gara, facendo sfogare i suoi avversari nella prima parte e dando il meglio nel finale, battendo in una volata a tre Toon Aerts, Felipe Orts Lloret ed Eli.Gara che è molto equilibrata nei primi giri, nessuno prende il sopravvento e un gruppo di una decina di unità resta compatto per giocarsi la leadership. In testa a questo gruppetto c’è il belga Joran Wyesure, poi l’olandese Pim Ronhaar, lo spagnolo Felipe Orts Lloret e i belgi Eli.Gruppo che si è piano piano sgranato con il passare dei chilometri e a giocarsi la vittoria sono arrivati in quattro:, Aerts, Orts Lloret e, con Wyesure e Ronhaar che hanno pagato qualcosina nel finale, così come van der Haar.