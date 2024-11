Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo va ad Ancona. I Titans con Porto Sant’Elpidio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Impegno morbido per la Dulca, che prima di affrontare la ripida salita dei match con Fossombrone e Forlimpopoli è alle prese con la trasferta di. Si gioca oggi alle 18 (arbitri Virgili e Barchetta) e gli Angels, tuttora imbattuti, avranno a che fare con l’unica squadra fin qui ancora a secco del girone. Solo sconfitte per la Stamura, per un testacoda evidente anche nei numeri: per83.3 punti segnati di media (1° attacco) e 69.4 subiti (5ª difesa), per66.8 segnati (10° attacco) e 85.8 subiti (peggior difesa). Squadra parecchio giovane, la Stamura, con i migliori giocatori (Balducci, Virgili) che sono gli stessi dell’Under 19 d’Eccellenza. Per i clementini un appuntamento da non sbagliare in vista di un periodo tosto che vedrà la squadra affrontare in sequenza la terza (Fossombrone) e la prima a pari merito (Forlimpopoli).