Liberoquotidiano.it - Governo: Montaruli, 'offese a Meloni umiliano tutte le donne'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Amareggia ma non stupisce il silenzio delledi sinistra, sempre pronte a denunciare il sessismo e il patriarcato quando colpisce le proprie compagne, di fronte all'insulto sessista e volgare pronunciato ieri sera alla trasmissione de La7, 'Propaganda Live', da un giornalista di 'Repubblica'. Un attacco di pessimo gusto, volto a ridicolizzare la manifestazione Atreju e Giorgia, con un'ironia volgare, discriminatoria e inadeguata. Questo episodio, l'ultimo di una lunga serie, non rappresenta solo un'offesa alla leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio, ma umilia ancheleche si battono per il rispetto e l'uguaglianza”. Così Augusta, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.