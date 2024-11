Quotidiano.net - The Equalizer, nuovi capitoli in arrivo: è ufficiale

Roma, 29 novembre 2024 – Lunga vita a The. La serie cinematografica con protagonista Denzel Washington ha già confermato altriin, nei prossimi anni. Ecco cosa sappiamo, le prime indiscrezioni sulle pellicole in uscita. Confermati The4 e 5 Denzel Washington sarà nuovamente protagonista dei prossimi duedella saga cinematografica. Ad anticiparlo e confermarlo è stato lo stesso attore in occasione della promozione de “Il Gladiatore 2”. Parlando dei sui impegni, ha raccontato: "Ho detto a Sony che avrei fatto un altro, e stiamo facendo il quattro e il cinque. Ho capito che i film disono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi. 'Noi non possiamo prenderli, quindi vai tu a prenderli'. E io rispondo: 'Ok, lo farò! Aspettate lì.