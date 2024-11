Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, pubblicata la patch 1.0.1 che risolve oltre 650 bug

2:ofha ricevuto una nuovaimponente che mira are650 problemi riscontrati dai giocatori su PC ed Xbox Series XS.Ricordiamo infatti che il titolo di GSC Game World ha ricevuto elogi per la sua atmosfera ed il gameplay coinvolgente, ma non sono mancate critiche per crash, per dei problemi di ottimizzazione ed anomalie grafiche.La1.0.1 mira quindi a migliorare significativamente l’esperienza di gioco, intervenendo su IA, bilanciamento, bug di missioni e molto altro, ponendosi di conseguenza come unain grado di migliorare l’esperienza di gioco.Tra i principali miglioramenti spiccano:IA migliorata: Risolti problemi come NPC bloccati, comportamento incoerente durante le missioni e animazioni difettose dopo la morte.Ottimizzazione grafica: Correzioni per crash, cali di performance e rendering di effetti visivi.