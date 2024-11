Skipass quanto mi costi! Ma le montagne sono già sold out fino a capodanno, nonostante il caro prezzi

Leggi su Open.online

Si va dal +28% rispetto a tre anni fa di Livigno e Bormio, dove il costo di unogiornaliero per un adulto in alta stagione raggiunge i 66,5 euro e i 59 euro, al +2% degli impianti sul Monte Rosa (59 euro). Anche quest’anno ci sarà un rindeiper chiunque vorrà sciare sulle vette bianche italiane. L’impennata è però più debole rispetto a un anno fa: secondo l’indagine di Altroconsumo il rialzo medio è del 4,1% per il biglietto giornaliero invece del +7,4% del 2023-2024. L’aumento, anche se contenuto, non ha però impattato sulle prenotazioni: legiàout. L’indagine di AltroconsumoCome riporta anche Repubblica, alcuni impianti hanno mantenuto lo stesso prezzo dell’anno precedente:Sella Nevea e Tarvisio in Friuli Venezia Giulia e Champorcher in Valle d’Aosta.