Notizie.com - Naspi 2025, scattano gli aumenti per tutti: ecco le nuove cifre

Leggi su Notizie.com

Sono previsti deglidellaa partire dal prossimo anno; di quanto salirà l’indennità mensile di disoccupazione durante il.Anche durante il prossimo anno gli aventi diritto continueranno a percepire la, indennità destinata ai soggetti che hanno perso involontariamente il lavoro ed erogata dall’Inps, così come le pensioni e le altre prestazioni assistenziali.gliperle(Notizie.com)Ci saranno, però, delle novità per i beneficiari che riceveranno importi più alti nel, già a partire dal 1° gennaio,che interesseranno tutte le mensilità. Vediamo nel dettaglio come cambieranno gli importi per chi ha presentato domanda per lae come verrà effettuato il calcolo in attesa dell’entrata in vigore del nuovo aggiornamento.