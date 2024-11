Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano cerca subito la rivincita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella seconda partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju, noto internazionalmente solo come. Si riparte dall’1-0 in favore del campione in carica.Grande, grandissima la sorpresa di tutto il mondostico nello scoprire, ieri, non solo uncapace di sorprendere il suo avversario già in apertura, ma anche di attuare un piano a lunghissima scadenza. Un piano risolto perchénon è riuscito a venire a capo di una posizione davvero tagliente in cui l’iridato ha rispolverato lo stile dei giorni migliori. Ed è una delle sue vittorie indubbiamente più significative, al di là dell’esito finale del match.Cosa potrà succedere ora? Difficile dirlo.