Ultimouomo.com - Di portiere ce n'è uno, intervista a Sébastien Frey

è un exfrancese, considerato tra i più forti della sua generazione. Il quarto giocatore straniero con il maggior numero di presenze in Serie A (446). In Italia ha difeso la porta di Inter, Hellas Verona, Parma, Fiorentina e Genoa in quindici stagioni da protagonista, per poi concludere la carriera in Turchia, nel 2015. A settembre è uscita la sua autobiografia, Istinto puro, scritta con il giornalista Federico Calabrese per Minerva Edizioni. «Quando giocavo ho sempre cercato di proteggermi e tutelarmi, non volevo si sapesse della mia vita privata, sono una persona riservata. Ma il progetto di questo libro mi ha convinto, ci ho pensato e ho capito che era arrivato il momento di raccontarsi», mi dice al telefono, quando lo chiamo per approfondire alcuni passaggi della sua vita, che mi hanno incuriosito.