Margaret Thatcher non l’ha mai detto

Ci è stato segnalato l’ennesimo meme che riporta una citazione, stavolta – come avete letto qui sopra – attribuita a.Per chi faticasse a leggerla nell’immagine che ci è stata inviata la riportiamo per intero, sia nella versione meme, senza virgole:Un comunista quando perde mente quando tace si nasconde quando ha il potere ruba e quando perde distrugge tutto. Questa è la loro storia.Sia nella versione più corretta e scorrevole, dotata di virgole e punteggiatura e piccole aggiunte:Un comunista, quando parla, mente; quando tace, si nasconde; Quando ha potere, ruba, e quando perde potere, distrugge. È così che hanno costruito la loro storia., ex Primo Ministro del Regno Unito.Ma sono entrambe invenzioni. Invenzioni in cui però è cascato il senatore Simone Pillon, checondivisa nella versione con meme e senza virgole il 23 novembre.