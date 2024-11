Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: tutti contro Noel nella seconda manche, gli azzurri cercano la rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.25 Non si sono qualificati allaMarcel Hirscher e Lucas Pinheiro Braathen. Entrambi gli atleti rientranti hanno commesso un errore pesante che li ha costretti ad uscire di scena.13.22 Il terzo italiano qualificato è Alex Vinatzer, che si è classificato venticinquesimo.primal’azzurro ha dato la sensazione di non forzare per evitare un’uscita prematura come successo a Levi. Vedremo separte di gara l’atleta classe 1999 proverà a prendersi rischi o continuerà a sposare la medesima strategia.13.19 Dopo la debacle di Levi arriva una parziale risposta da parte dell’Italia. Quest’oggi tresu quattro hanno centrato l’accesso alla, seppurcon le ultime posizioni disponibili.