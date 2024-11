Gaeta.it - Tragico incidente in parapendio a Milazzo: perde la vita un uomo dell’Alto Adige

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì scorso, la tranquillità di, in Sicilia, è stata scossa da un drammaticoinche ha portato alla morte Markus Florian, un altoatesino di 59 anni. La vicenda ha attratto l’attenzione dei media nazionali e locali, in particolare dopo la diffusione di un video, realizzato da un testimone, che ha immortalato momenti cruciali dell’. Le indagini avviate dai carabinieri puntano a chiarire le cause che hanno portato a questoepilogo, con un possibile malfunzionamento tecnico della vela a essere al centro delle indagini.Il volo tandem e i momenti di panicoIl volo in tandem previsto per la giornata era iniziato nella normalità, con Markus Florian e sua figlia Martina, di 30 anni, che si preparavano per una piacevole esperienza nell’azzurro del cielo siciliano.