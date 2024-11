Oasport.it - LIVE Lione-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: giallorosse in fiducia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? 4-5-1 ben definito e compatto per la. Sarà importante capire il contributo dei cambi, da ambo le parti.67? BRIVIDO: cross liftato da destra di Carpenter che attraversa l’area di rigore prima di essere allontanato da Thogersen.65? Di Gugliemo strattona Dumornay: punizione da sinistra per il, da buona posizione. Nulla di fatto sugli sviluppi.63? Stacco di Egurrola con traiettoria alta di poco sopra la traversa, sul secondo palo. Spia rossa sempre accesa su palla inattiva. Doppio cambio per Spugna: Dragoni per Havvi e Viens per Giacinti.62?più reattiva e dinamica in questa fase della gara. Se ne accorge Montemurro che cambia van De Donk con Diani.60? Giocata visionaria di Haavi che salta due avversarie a centrocampo e manca per un nulla l’imbucata a destra in favore di Thogersen.