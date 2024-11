Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione nella notte. Colpite le auto in sosta

Dei teppisti hanno agito a tarda ora a Porto Recanati, spaccando i vetri di ben treche erano state parcheggiate dai rispettivi proprietarizona del centro. L’attoco si è consumatotra venerdì e sabato. Ignoti hanno preso di mira tre vetture che erano state lasciate in, attorno a piazza Brancondi. In breve i balordi hanno colpito ripetutamente e con violenza le portiere dei tre mezzi, mandando in frantumi i vetri, senza però farsi notare da occhi indiscreti. Solo dopo, non appena sono tornati a riprendere le loro, i legittimi proprietari si sono accorti dei danni che avevano subito. Per questo,mattinata di ieri, tutti e tre si sono recati alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati dove hanno formalizzato una denuncia a carico di ignoti per i danneggiamenti arrecati alle proprie macchine.