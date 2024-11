Ilrestodelcarlino.it - L’ex Chiesa del Mangano ora è un rifugio forestale

L’amministrazione comunale di Sarsina ha inaugurato (con camminata organizzata dai giovani soci della Bcc di Sarsina e pranzo offerto dalla Pro Loco di Sarsina)del, ora diventatadopo importanti lavori di ristrutturazione. "Ringrazio tutti gli enti coinvolti – commenta il sindaco Enrico Cangini – in particolare il Demanioe la Regione che hanno finanziato l’iniziativa. Si tratta di un luogo speciale, immerso nell’area naturalistica di Careste con un grande carisma spirituale che si combina con la bellezza del paesaggio. L’oratorio, ora di proprietà demaniale, è stato edificato attorno al 1500 ed è caratterizzato da una tradizione secolare di natura miracolosa, qui la Vergine intervenne per difendere un bambino assalito dal demonio proprio nel punto in cui sorse poi questa chiesetta".