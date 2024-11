Gaeta.it - Pescara si prepara per la sesta edizione del Trofeo F.I.T.A. Abruzzo in memoria di Roberto Falone

Facebook WhatsAppTwitter La scena teatrale abruzzese si arricchisce di un nuovo capitolo con ladella Rassegna di teatro dialettale “6°F.I.T.A.– In Ricordo di”. Organizzata dal Comitato Regionale F.I.T.A.e presieduta da Antonio Potere, l’evento avrà inizio il 17 novembre 2024 presso il Teatro Cavour die si protrarrà fino al 30 marzo 2025. Questasi presenta come un’importante occasione per esaltare il talento degli artisti locali, con un programma che include nove spettacoli, sette dei quali in concorso.Dettagli della rassegna e delle compagnie coinvolteIl Teatro Cavour didiventerà il fulcro di una celebrazione del talento teatrale locale, grazie alla partecipazione di compagnie provenienti da diverse città abruzzesi.