Schianto a catena in A21, muore camionista

Si è trasformata in un girone infernale ieri mattina l’autostrada che collega Torino a Piacenza. Poco prima delle 10,30 nel tratto che attraversa la provincia di Pavia compreso tra Casteggio e Broni, esattamente al chilometro 126 in direzione di Piacenza, si sono scontrati più mezzi che in quel momento erano in transito. Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche due Tir. A perdere la vita è stato proprio uno dei conducenti dei bisonti della strada, Dario Baldo, 62 anni, del quale non si conosce la provenienza. Non è stato necessario ricoverare in ospedale, invece, il guidatore dell’altro mezzo pesante, un cinquantatreenne che non ha riportato gravi conseguenze, tanto che è sceso con le sue gambe dal Tir e stava bene. Subito dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti, sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco di Pavia e di Broni e la Polizia stradale.