Lanazione.it - "Difficile migliorare questa squadra. A gennaio il ‘giocattolo’ resterà intatto"

Leggi su Lanazione.it

Il ds Stefano Melissano, da poco più di tre mesi a capo dell’area tecnica aquilotta, traccia a La Nazione un bilancio del progetto di crescita e sostenibilità sul piano sportivo e economico del club bianco. Dal mercato estivo, con budget limitatissimo, sono arrivati giocatori funzionali come Sarr, Degli Innocenti, Colak, Soleri, Aurelio, Gori e, in contemporanea, è stato ridotto il monte ingaggi. Un percorso virtuoso anche per il futuro assicurando l’autosostenibilità? "Abbiamo ridotto il monte ingaggi del 20%. I giocatori arrivati sono stati presi in funzione delle richieste dell’allenatore, individuando in essi qualità tecniche e morali importanti per giocare nello Spezia. Tutti i nostri giocatori possono essere titolari. Il percorso porterà il club all’autosostenibilità, riducendo il gap tra entrate e uscite".