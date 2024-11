Paolo Montero il ‘pompiere’ di Allegri… che lascia la Juventus dalla porta di servizio

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-12 19:39:47 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Con circa 300 partite al suo attivo da giocatoredellatra il 1996 e il 2005,hato l’entitàdia causa degli insufficienti risultati ottenuti con la controllata pochi mesi dopo essere diventato ilche calmò le acque dopo lo scandalo che coinvolse Massimiliano Allegri nella finale di Coppa contro l’Atalanta giocata il 15 maggio.Dopo quell’episodio, È stato nominato allenatore ad interim per le ultime due partite della stagione promosso dalle giovanili. Una decisione che lova intendere Il premio sarebbe arrivato settimane dopo, quando il club lo annunciò come nuovo allenatore della squadra “Next Gen”.