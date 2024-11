Lettera43.it - Migranti, l’emendamento di Fdi: «Sui trattenimenti decidano le Corti d’Appello»

Dopo il secondo stop del tribunale di Roma alla convalida deideiin Albania, Fdi corre ai ripari presentando un emendamento a firma di Sara Kelany che sposta la competenza dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali alle. Così si legge nelal decreto Flussi ora all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera: «Per i procedimenti aventi a oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del migrante che richiede la protezione internazionale, sarà competente la Cortein composizione monocratica». Alla sezione specializzata rimarrà invece la competenza per le controversie aventi a oggetto l’impugnazione dei provvedimenti per il mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale.