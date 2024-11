Ilfattoquotidiano.it - La Fondazione Fatto Quotidiano sostiene Msf per portare aiuti in Libano: segui la diretta con gli operatori umanitari, Lerner, Monteverdi e Castigliani

Il conflitto sta peggiorando una crisia già in atto. Molti sfollati sono bambini alle prese con i traumi della violenza, della paura dei bombardamenti e della perdita della casa.Curare e testimoniare sono due azioni imprescindibili.Alle 17:00 ospiteremo un incontro instreaming in cui la nostradialogherà con MSF sui motivi per cui è importante sostenere la nuova raccolta fondi a favore degli sfollati inamoli acon le cliniche mobili cure mediche urgenti e farmaci per le malattie croniche, pasti, acqua, materassi, coperte e primo supporto psicologico agli sfollati di Beirut, Monte, Tripoli e Saida.Insieme ad Alessandro Piro (logista di Medici Senza Frontiere) e Alida Serracchieri (responsabile medico di Medici Senza Frontiere in collegamento dal), intervengono Gad(giornalista e saggista) e Cinzia(presidente e AD di SEIF).