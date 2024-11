Nerdpool.it - The Penguin – la serie ha appena creato il villain perfetto per The Batman: Parte II

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

I fan della DC adorerebbero vedere Joker come cattivo principale in The: Part II. Il regista Matt Reeves hail personaggio con un momento agghiacciante in The(oltre a una scena eliminata), mostrando l’astro nascente Barry Keoghan come la nuova iterazione del cattivo più iconico della DC. Sebbene non manchi l’entusiasmo per un ruolo più importante di Keoghan nella Gotham City di Reeves, il Pinguino hadimostrato a tutti che il Clown Principe del Crimine non è il cattivo di cui The: Part II ha bisogno o che merita. Dopo che l’Enigmista ha terrorizzato Bruce Wayne e Gotham City in The, è Oswald Cobb a dover ricoprire lo stesso ruolo in Part II.ATTENZIONE: Questo articolo contiene importanti spoiler sul finale de Il Pinguino! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.