Notizie Avis | I rischi globali ed esistenziali dei prossimi anni secondo l’Italian institute for the future

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovni, pubblicato sul sito ASviS il 5 novembre 2024“Lo studio deiè un tema complesso e urgente, che esplora minacce in grado dientare o limitare drasticamente il potenziale dell’umanità”: da questo assunto parte la nuova pubblicazione delfor the(Iif) “. Megatrends Quarterly Report n. 5” che mappa le minacceche potrebbero verificarsi neidecenni, delineando scenari da evitare o da affrontare prima che sia troppo tardi. “Analizzare talinon è solo un esercizio di previsione”, si legge nello studio, “ma un passo fondamentale per costruire futuri più sicuri e sostenibili”.