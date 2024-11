Gary Lineker si dimetterà dal Match of the Day

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-11 22:59:48

Secondo BBC News,lascerà il suo ruolo di presentatore della partita del giorno alla fine dell'attuale stagione di Premier League.L'ex capitano dell'Inghilterra è subentrato a Des Lynam come conduttore dello spettacolo di punta della BBC nel 1999 e lascerà la società dopo la Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.Le speculazioni sul futuro del 63enneerano aumentate dopo un'intervista con la BBC Breakfast in agosto in cui aveva detto che non vedeva l'ora di "almeno un altro anno".La scorsa settimanaha ammesso che "avrebbe dovuto rallentare ad un certo punto" e ha lasciato intendere alla rivista Esquire che potrebbe cercare di concentrarsi a tempo pieno sulla sua attività di podcast di successo.