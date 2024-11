Ilgiorno.it - Incanti con la musica d’autore. Uno spettacolo d’altri tempi sul palco del Teatro Manzoni

Si avvicina il penultimo appuntamento di “Eventi in Jazz”. Un nuovo tassello si aggiunge alla rassegna che quest’anno porta un tocco di originalità e sorpresa: oggi al Cinemasi esibiranno Salvatore Bonafede, pianista di fama internazionale, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, simbolo della tradizione mandolinistica italiana, e il ballerino di tip tap Tommaso Maria Parazzoli, campione mondiale 2022. La serata si annuncia come un viaggio alle radici del jazz, in un mix die danza che promette di sorprendere. Bonafede, pianista riconosciuto a livello internazionale per il suo stile originale, eseguirà un repertorio ispirato al ragtime, lapopolare negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, da cui poi si evolse il jazz. "Sarà un ritorno alle origini - spiega - allache si ascoltava prima con il corpo e poi con le orecchie".