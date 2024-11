Lanazione.it - Forrest: "Ho colto una grande opportunità"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Michaelè stato uno dei protagonisti dellavittoria in rimonta contro Reggio Emilia. Triple pesanti, ma anche attenzione in difesa: "Siamo molto felici del risultato ottenuto – ha dettoalla Lega Basket nella rubrica ’5 domande a.’ –. Vincere è sempre complicato e riuscirci contro Reggio Emilia era tutt’altro che scontato. Questa vittoria però ci ha fatto riflettere, perché sappiamo di poter fare ancora meglio, perciò ogni giorno in allenamento daremo il massimo e lavoreremo sodo affinché questo possa portare i risultati che stiamo cercando".ha parlato anche della scelta di abbracciare il progetto pistoiese: "Ho voluto cogliere al volo un’del genere. Giocare in un campionato di cui si parla così bene è sempre qualcosa di stimolante, perché sai di affrontare squadre con roster davvero attrezzati e allenatori che hanno fatto esperienza in tutta Europa e nel mondo.