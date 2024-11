Sport.quotidiano.net - Violi non si dà una spiegazione: "Mezz’ora da addormentati"

Buongiorno Marcello, come sta? "Stavo meglio sabato, prima della partita con Rovigo. Quello che amareggia non è tanto l’aver perso ma il come abbiamo perso". Lei ha parlato di trenta minuti di non-gioco in avvio di partita; come vi siete spiegati quell’inerzia? "A oggi non ho ancora unaconvincente. Anche con i ragazzi non siamo riusciti a trovare un perché chiaro. Forse il fatto di non essere abituati ad affrontare due match di seguito contro avversarie d’alta classifica, forse l’essersi sentiti troppo sicuri di noi dopo la vittoria a Padova, forse un mix di fattori. Fatto sta che nella primaabbiamo giocato". Si sono notate difficoltà anche nella ricezione dei calci in profondità, sia a Padova sia contro Rovigo. "Vero, con la differenza sostanziale che a Padova ci siamo effettivamente fatti trovare mal posizionati, mentre con Rovigo coprivamo bene il campo ma più di una volta abbiamo lasciato rimbalzare il pallone, per imperfetta comunicazione tra i due giocatori vicini al punto di caduta e forse anche per via del sole che nel primo tempo picchiava negli occhi.