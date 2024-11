Roma tre ragazzi appiccano un incendio devastante in una scuola | danni per 2 milioni di euro e 1 400 studenti in Dad

Leggi tutto su Dayitalianews.com

È molto pesante il bilancio di unche è stato appiccato da tre, un italiano e due stranieri, all’interno del liceo Teresa Gullace di, nella zona Don Bosco. Si sono registratiper almeno 2dinelle aule del plesso scolastico, mentre 1.400dovranno seguire le lezioni in Dad per un periodo di tempo imprecisato. L’: le dinamiche In realtà sono due gli incendi che sono stati appiccati nellana a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo è scoppiato nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, quando le fiamme si sono sviluppate in un locale vicino alla palestra provocandoal solaio. Gliavevano occupato lada un paio di giorni, ma stavano liberando i locali proprio a causa delle infiltrazioni da parte di estranei.