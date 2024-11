Lanotiziagiornale.it - Putin si dice pronto ai negoziati di pace ma la Nato insiste: “Aumentare la spesa in armi degli Stati membri e il sostegno a Kiev”

Sembra uno scherzo, ma mentre Vladimirè tora dirsi disponibile all’apertura di un negoziato che metta fine al conflitto in Ucraina, dallasi sono affrettati a parlare di un bluff, per poi proporre l’aumento delle spese militari in chiave anti-russa. “Ho ripetutamente affermato che la Russia non solo è pronta per i, ma che a un certo punto, proprio all’inizio del conflitto, ha condotto questie che è stato siglato anche un accordo reciprocamente accettabile”, ha dichiarato, ma poi “la parte ucraina, su consiglio esterno, ha rifiutato questo accordo”. Lo ha detto durante la cerimonia di presentazione delle credenziali agli ambasciatori stranieri, confermando come, ormai due anni fa, durante le trattative ditenute in Turchia, la fine del conflitto sembrava davvero dietro l’angolo.