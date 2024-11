Lanazione.it - Mutui, boccata d’ossigeno. Tassi ancora in calo. Taglio delle rate fino al 15%

Continua la discesa deisuida luglio ad oggi, frutto dei tre tagli della Bce. Un quartoè previsto per dicembre, altri seguiranno nel 2025. Possono perciò tirare un sospiro di sollievo i titolari dia tasso variabile, ma non solo. Chi sottoscrive oggi un mutuo paga meno di quanto avrebbe pagato nella prima metà del 2023. "Facciamo un esempio su un mutuo da 100mila euro, 15 anni di durata e sottoscritto per l’acquisto della prima casa. Diciotto mesi fa, ad aprile 2023 – spiega Silvano Bartolini, esperto credito del Codacons Toscana – la rata variabile era di 796 euro. E’ scesa a 790 a luglio 2024 e a ottobre a 714 euro". Dunque, un risparmio di 82 euro. Se si applica la stessa simulazione alla rata di un mutuo a tasso fisso, ad aprile 2023 era di 778 euro, a luglio 2024 è scesa a 690 euro, oggi (ottobre 2024), a 666 euro, ovvero 112 euro in meno di 18 mesi.