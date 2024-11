Primacampania.it - Spari durante una lite tra giovani: ucciso 19enne a San Sebastiano al Vesuvio

SANAL– Tragedia nella notte a Sanal, in provincia di Napoli: un ragazzo di 19 anni, incensurato e originario di Casoria, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile al termine di unatra gruppi diin piazza Raffaele Capasso. Lo sparo, partito da una persona ancora sconosciuta, ha raggiunto il giovane al petto. Nonostante il rapido trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo. Un altro, napoletano e anch’egli incensurato, è rimasto ferito al gomito da un secondo proiettile. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.