OpenAI si lancia nella produzione di chip personalizzati

(Ilfogliettone.it - sabato 2 novembre 2024), la società madre di ChatGPT, si standocompetizione per ladi, un elemento fondamentale della tecnologia moderna che alimenta dispositivi come auto, smartphone e computer, oltre a rappresentare una componente essenziale per l'intelligenza artificiale.L'azienda guidata da Sam Altman sta considerando la realizzazione di semiconduttoriper abbattere i costi e diminuire la dipendenza da fornitori esterni. Recentemente, un terremoto a Taiwan ha messo in crisi le forniture di semiconduttori, creando preoccupazioni tra le aziende tecnologiche.