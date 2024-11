roccia del previsto nelle viscere della (fu) curva Fiesole e per questo gli operai delle ditte inaricate dei lavori di restyling dello Stadio Franchi starebbero incontrando qualche difficoltà nel portare avanti i cantieri. La notizia, filtrata in queste ore, sembrerebbe confermare quello che, a colpo d’occhio, molti tifosi stanno rilevando dagli spalti in queste settimane. I lavori sembrano avanzare lentamente. Lanazione.it - Stadio, lavori più difficili. Troppa roccia sotto la curva. Serve una macchina speciale Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 – C’è piùdel previsto nelle viscere della (fu)Fiesole e per questo gli operai delle ditte inaricate deidi restyling delloFranchi starebbero incontrando qualche difficoltà nel portare avanti i cantieri. La notizia, filtrata in queste ore, sembrerebbe confermare quello che, a colpo d’occhio, molti tifosi stanno rilevando dagli spalti in queste settimane. Isembrano avanzare lentamente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:più. Troppa roccia sotto la curva. Serve una macchina speciale;Euganeo, a settembre il bando per curva e palazzetti. Bonavina: «Sempre saputo che sarebbe stato difficile»; Curva sudEuganeo, si riparte: approvato il progetto esecutivo;Quinto Ricci per tre società, accordo più difficile per la proroga della gestione; Sestri Levante, accelerano ial Sivori;per la serie A, nessuna certezza sui tempi. Il sindaco: "Difficile indicare una data ma lavoriamo"; Approfondisci 🔍

Stadio, lavori più difficili. Troppa roccia sotto la curva. Serve una macchina speciale

(msn.com)

Gli scavi nel settore della Fiesole si stanno rivelando più complicati del previsto. Si rischia un allungamento dei tempi di consegna ad oggi previsti per il 2029 ...

La ’cura Cipriani’ per lo stadio. Pacchetto di lavori anche nel 2025. Nuove postazioni per i disabili

(msn.com)

Gli interventi più evidenti, con una maggiore presenza di loghi e colori del Ravenna nello stadio, sono quelli già attuati.

Restyling dello stadio Dall’Ara, qualcosa si muove: Webuild nuovo partner del Bologna per i lavori

(msn.com)

Il club di Saputo ha firmato l’accordo esclusivo fino a fine 2027. La società leader nelle costruzioni prende il posto di Fincantieri. Il progetto, a causa degli extracosti, sale a 200 milioni di euro ...

"Il problema era noto, la cosa più grave è l’assenza di date"

(msn.com)

L'articolo analizza la mancanza di un cronoprogramma definito per i lavori allo stadio Franchi di Firenze, sollevando preoccupazioni sul possibile impatto sul futuro della Fiorentina e della città.