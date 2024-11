Sport.quotidiano.net - Il calciatore Joséè Castillejo morto nell’alluvione di Valencia. Aveva 28 anni

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 - C'è anche ilJosétra i morti dell'alluvione che ha colpitoe la sua regione. "IlCF piange la scomparsa di José, vittima delle inondazioni improvvise", scrive in una dichiarazione la sua ex squadra, ricordando che il giocatore era "cresciuto nel settore giovanile fino al livello Under 18"., 28, era un centrocampista egiocato per varie squadre giovanili delprima di rappresentare altri club della regione tra cui Torre Levante, Paterna, Eldense, Bunol, Recambios Colon e CD Roda. Anche l'Eldense, di cuivestito la maglia nella stagione 2015/2016, ha espresso le sue condoglianze. La partita delcontro il Real Madrid di oggi è stata posticipata e tutte le partite nella regione saranno riprogrammate per il maltempo.