Gaeta.it - Auto divorate dalle fiamme sull’A16: intervento dei Vigili del Fuoco a Mercogliano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo l’A16 Napoli-Canosa, precisamente nel comune diin provincia di Avellino. Un’ha preso, lasciando sul posto tre persone provenienti da Napoli, allarmate ma fortunate, in quanto sono riuscite a mettersi in salvo grazie all’tempestivo deidel. L’incendio e le azioni di soccorso L’incendio è iniziato dal vano motore, lato della vettura che ha presentato le prime avvisaglie di fiamma. In breve tempo, lesi sono propagate all’intera, distruggendola completamente. La situazione ha richiesto l’immediato deideldel Distaccamento di Avellino, che sono arrivati prontamente sul luogo dell’incidente per domare il rogo e mettere in sicurezza le persone coinvolte.